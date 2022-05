Ο υπέροχος τρελός, Αντόνιο Ρούντιγκερ, επισκέφθηκε νοσοκομείο παίδων στο Λονδίνο μερικές μέρες πριν από το φινάλε της θητείας του στην Τσέλσι και μοίρασε δώρα στους πιτσιρικάδες που περνούν δύσκολα, σε μια καταπληκτική αποχαιρετιστήρια κίνηση.

Ο Γερμανός αμυντικός αναμένεται να μετακινηθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, αφού αποφάσισε να μην περιμένει τις εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό των «μπλε» και αποχωρεί από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Ρούντιγκερ είναι από τους πιο ωραίους τρελούς τύπους στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ωστόσο, απέδειξε και στην πράξη πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι με την κίνηση που έκανε λίγο προτού ρίξει τους τίτλους τέλους στην αγγλική πρωτεύουσα.

Επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο παίδων και μοίρασε δώρα, χαμόγελα και πάνω απ' όλα, έδωσε κουράγιο στους μικρούς που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Μπράβο, Αντόνιο...

Before leaving Chelsea, @ToniRuediger visited Westminster hospital to say thank you and farewell to staff and patients. Class 👏 pic.twitter.com/gglq4J63RG