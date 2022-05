Μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα ήθελε και τη βοήθεια της Σαουθάμπτον για να καταλήξει πιο εύκολα ο φετινός τίτλος της Premier League στη Σίτι ενόψει του δραματικού φινάλε της κούρσας...

Ο Καταλανός προπονητής αναγνωρίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του για να επιστρέψουν από το εις βάρος του 2-0 στο ματς με την Γουέστ Χαμ και φυσικά όλα ακόμα στο χέρι τους. Με νίκη επί της Βίλα την τελευταία αγωνιστική, δεν έχουν ν' ανησυχούν για τίποτα, όσες νίκες κι αν πάρει κι όσα γκολ κι αν πετύχει η Λίβερπουλ στα εναπομείναντα δυο παιχνίδια της.

Λίγο μετά το 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, πάντως, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε πως μια... μικρή βοήθεια θα τη δεχόταν με χαρά από την Σαουθάμπτον το βράδυ της Τρίτης στο ματς με τη Λίβερπουλ και είπε: «Θα θέλαμε να τους νικήσουν με 4-0»!

Pep Guardiola urges Southampton to beat Liverpool 4-0 on Tuesday to deliver them the Premier League title 🏆🤣pic.twitter.com/OX3TE5FmkH