Συγκινεί ηλικιωμένη φίλαθλος της Άρσεναλ: «Έχω μείνει μόνη μου, αλλά ποτέ δεν ένιωσα μοναξιά» (vid)

Η κυρία Μαρία υποστηρίζει την Άρσεναλ και βλέπει τους οπαδούς της σαν οικογένεια!

Στο πλαίσιο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία η γυναικεία premier league, Women's Super League, συνάντησε μια φανατική οπαδό της Άρσεναλ, την κυρία Μαρία και η ιστορία της θα σε συγκινήσει!

«Λατρεύω απόλυτα να είμαι μέρος των οπαδών, γιατί είναι ωραίο να ξέρεις ότι είναι οικογένεια, έτσι; Έχω μείνει μόνη μου αλλά ποτέ δεν ένιωσα μοναξιά και νομίζω αυτό έγινε επειδή ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους.

Ήμουν δασκάλα για 33 χρόνια και ποτέ δεν ένιωσα μοναξιά. Αλλά δεν ξέρω, οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι μόνοι πρέπει να υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε».

Δείτε το βίντεο:

"I've been on my own, but I've never felt lonely."



"My family is now the Arsenal."



