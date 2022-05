Η συγκεκριμένη ομάδα της Γιουνάιτεντ μένει πλέον στην ιστορία ως... Class of '22, με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να έχει κάνει περίπου 70.000 οπαδούς στο «Ολντ Τράφορντ» να φωνάξουν το Siuuu, στον τελικό του FA Youth Cup!

Περισσότεροι από 67.000 οπαδοί βρέθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου στην ηλικιακή κατηγορία κ-18, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 11η φορά στην ιστορία της και για πρώτη από το 2011 κατέκτησε τον τίτλο με το τελικό 3-1 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, που λατρεύει και θαυμάζει τον Κριστιάνο και ονειρευόταν να μπορεί να πανηγυρίσει όπως εκείνος σε γεμάτο «Ολντ Τράφορντ», πλέον... το έζησε.

Σκόραρε από την άσπρη βούλα για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Τετάρτης και ο πολλά υποσχόμενος 17χρονος ποδοσφαιριστής που φέτος αναδείχθηκε και κορυφαίος νεαρός της ομάδας, έκανε όλο το γήπεδο να φωνάξει μαζί του Siuuuuu!

GARNACHO SIU CELEBRATION IN FRONT OF 70,000 FANS AT OLD TRAFFORD! WHAT DREAMS ARE MADE OF! pic.twitter.com/LIjLGFNhoY

Alejandro Garnacho hit the Ronaldo celebration after scoring the third goal for the Manchester United U-18s in the FA Youth Cup final at Old Trafford 🗣️ pic.twitter.com/pWSgtPVJWl