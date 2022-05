Κλοπ για την μεταγραφή του Χάαλαντ: «Ηξερα ότι η Σίτι δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να μιλήσει για την μεταγραφική βόμβα της Μάντσεστερ Σίτι με την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από την επόμενη σεζόν, αφού συμφώνησε σε όλα με τους Πολίτες και πλέον είναι ζήτημα ημερών η ανακοίνωσή του!

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την μεταγραφή του Νορβηγού αστέρα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τους «Πολίτες», ενώ εξέφρασε και την σιγουριά του ότι η Σίτι θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να ενισχύεται.

«Όταν υπέγραψα νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2026, γνώριζα πως η Σίτι δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται ως ομάδα. Δεν είναι θέμα της Σίτι να διακρίνει αν θα είμαστε… χαρούμενοι ή όχι με αυτή τη μεταγραφή», ανέφερε αρχικά ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ.



«Είναι θέμα δικό μας και τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα. Αν ο Χάαλαντ πάει εκεί, θα τους ενισχύσει πολύ. Ξέρω ότι ο κόσμος μιλάει για τα χρήματα, αλλά αυτή μεταγραφή θα βάλει το όλο θέμα σε νέα επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιούργκεν Κλοπ.

"This transfer will set new levels" 👀



Jurgen Klopp has responded to the news that their title rivals, Manchester City, are close to signing Erling Haaland 📝 pic.twitter.com/PcmqgFUvbk