Χωρίς τους Κάιλ Γουόκερ, Τζον Στόουνς και Ρούμπεν Ντίας θα πορευτεί η Μάντσεστερ Σίτι, έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Νιουκάστλ, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αρκετά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, για τα επόμενα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Καταλανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κάιλ Γουόκερ, Τζον Στόουνς και Ρούμπεν Ντίας, με την άμυνά του να είναι... αποδεκατισμένη.

