«I'm not finished» είπε και το πιστεύει ακράδαντα. Και αυτό του αρκεί. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 37 ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα σε αυτή την Γιουνάιτεντ και ο Τεν Χαγκ οφείλει να καταλάβει πως τον έχει ανάγκη.

Ξανά γκολ. Και αυτή τη φορά γιατί τον πείσμωσαν. Και γιατί μπορούσε. Και γιατί ήθελε να βεβαιωθεί πως δεν θα υπήρχε περίπτωση να τον υποδείξουν σε θέση οφσάιντ... από την άσπρη βούλα.

Ο Κριστιάνο μετά τον εκνευρισμό για το τέρμα που δεν του μέτρησαν στο πρώτο μέρος με την Μπρέντφορντ, εκτόπισε αντίπαλό του με το σώμα, πάτησε περιοχή, γκρεμίστηκε, ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έκανε το τελευταίο Siuuuu στο «Ολντ Τράφορντ» για φέτος.

Και το μήνυμά του ήταν σαφές. Έκαναν λάθος όσοι θεώρησαν πως δεν είχε ορθά κριτήρια η επιλογή της Γιουνάιτεντ να τον επαναφέρει το περασμένο καλοκαίρι. Και θα κάνουν λάθος όσοι θεωρήσουν ότι δεν μπορεί να είναι σε top επίπεδο και τη νέα σεζόν...

Το χειρότερο συναίσθημα. Κάτι για το οποίο ελάχιστοι μπορούν να μιλήσουν. Κι αν μπορούν, έχουν τεράστια δύναμη ψυχής. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γονιός που έχασε το παιδί του. Το αγοράκι από τα νεογέννητα δίδυμα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή κι έτσι του έμειναν μονάχα οι όποιες εικόνες είχε προλάβει ν' αποτυπώσει ο Πορτογάλος στο μυαλό του. Και θα έχει τη μικρούλα του από τη γέννα της Χεορχίνα, να του θυμίζει πως η ζωή συνεχίζεται.

Αποφασίζοντας κι εκείνος να συνεχίσει τη ζωή και να μετατρέψει το πένθος σε δύναμη στον αγωνιστικό χώρο και βοήθεια προς την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο επέλεξε να πενθήσει απλά δυο μέρες. Να χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για να σταθεί στο πλευρό της συντρόφου του κι έπειτα... πήρε ξανά φόρα.

Γκολ με την Άρσεναλ, γκολ με την Τσέλσι, γκολ με την Μπρέντφορντ. Ήξερε ότι μπορούσε να το πετύχει αυτό. Ήταν σίγουρος. Κι όταν πλέον είναι σίγουρος ο Κριστιάνο, δεν απογοητεύει ποτέ τον εαυτό του.

Όπως και την τελευταία σεζόν της πρώτης του θητείας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν φυσικά ήταν... στα ντουζένια του και σκόραρε με το τσουβάλι, έτσι και φέτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταφέρει να φτάσει στα 18 γκολ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» στο πρωτάθλημα.

Στα τελευταία εννέα παιχνίδια, η ομάδα συνολικά έχει σκοράρει 12 φορές και από αυτές, ο CR7 έχει βάλει την υπογραφή του στα 9!

Μάλιστα, πέρα από τα δυο γκολ των Μπρούνο και Βαράν στο 3-0 επί της Μπρέντφορντ, το μοναδικό άλλο τέρμα που δεν ήταν από εκείνον, ήταν αυτό του Φρεντ στην εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Λέστερ. Σε αυτό το διάστημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δυο χατ-τρικ κόντρα σε Τότεναμ και Νόριτς παίρνοντας τα ματς μόνος του, ενώ, απ' όσα ματς αγωνίστηκε, του... ξέφυγε μονάχα η Έβερτον!

Στο «Γκούντισον Παρκ» σημειώθηκε ήττα (1-0) για το σύνολο του Ράνγκνικ. Βρήκε δίχτυα και με την Άρσεναλ και με την Τσέλσι και με τους «bees» τώρα και... συνεχίζει.

Παραμονές της επίσκεψης της Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ», ο Τόμας Φρανκ έκανε μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση. Έδειξε πως συγκαταλέγεται σ' εκείνους που αυτή τη στιγμή αμφισβητούν τις δυνάμεις του Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω της ηλικίας του. «Νομίζω είναι εμφανές προς όλους και πολύ αντικειμενικό ότι δεν είναι στην κατάσταση που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του».

Και κάπως έτσι ο Πορτογάλος έπρεπε να του απαντήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να του αφήσει έτσι. Ο τρόπος που μετά το ακυρωθέν γκολ ορμάει και βάζει το κορμί στον Χένρι, κλέβει τη μπάλα, μπαίνει φουριόζος στην περιοχή και κερδίζει το πέναλτι, είναι συνδυασμός αντοχών, μυαλού και αυτοπεποίθησης. Και αυτά... δεν χάνονται από τον CR7. Έβαλε το γκολ που ήθελε, ειρωνεύτηκε προς τον τέταρτο για τις... γραμμές και τα εκατοστά μήπως υπήρχε κι εκεί οφσάιντ, δικαίωσε τον εαυτό του κι έπειτα έδειξε στον Φρανκ τι είναι ικανό να κάνει ακόμα.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο και παίρνοντας το καθολικό χειροκρότημα από τον κόσμο που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να του προσάψει τίποτα αρνητικό, ο Ρονάλντο επανέλαβε την πίστη στον εαυτό του. Οι οπαδοί, άλλωστε, γνωρίζουν πως δίχως εκείνον, η Γιουνάιτεντ θα βρισκόταν... στα χαμένα, παρά το γεγονός πως είναι αποτυχημένη η φετινή σεζόν. «I'm not finished», λοιπόν. Μήνυμα... απειλή. Και οι Ράνγκνικ – Τεν Χαγκ μάλλον το έλαβαν. Γι' αυτό ο Γερμανός μίλησε σαν να είναι δεδομένη η παραμονή του Πορτογάλου στο ρόστερ. Γιατί τελικά ο Κριστιάνο έδειξε πόσο μεγάλο λάθος θα έκαναν σε διαφορετική περίπτωση.

