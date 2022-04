Η Όλνταμ Αθλέτικ, εκ των ιδρυτικών μελών της Premier League το 1992, υποβιβάστηκε κι επίσημα στην 5η τη τάξει κατηγορία και οι οπαδοί της μπούκαραν στο γήπεδο μετά το τέλος του ματς ζητώντας την αποχώρηση της διοίκησης.

«Μαύρη» ημέρα ήταν η 23η Απριλίου του 2022 για την Όλνταμ και τους οπαδούς της. Το ιστορικό σωματείο του Μάντσεστερ αποχαιρέτησε τη League Two και υποχώρησε και μαθηματικά στις ερασιτεχνικές κατηγορίες μετά την ήττα από τη Σάλφορντ (1-2), γεγονός που προκάλεσε αναβρασμό στο γήπεδό της.

Εκατοντάδες οπαδοί «μπούκαραν» στον αγωνιστικό χώρο με το σφύριγμα της λήξης, σε ένα θέαμα που αρχικά μαρτυρούσε πως θα επακολουθήσουν βίαια σκηνικά. Ωστόσο, αυτό που έκαναν οι φίλοι της ομάδας ήταν να συγκεντρωθούν στο κέντρο του γηπέδου και να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, ξετυλίγοντας πανό κατά της διοίκησης το οποίο έγραψε χαρακτηριστικά «Φύγετε από τον σύλλογό μας».

Increasingly chaotic scenes at Boundary Park. Oldham fans are on the pitch and play is halted. #OAFC pic.twitter.com/cdvFTcUhig

Η Όλνταμ έγινε έτσι η πρώτη από τις 50 ομάδες που έχουν αγωνιστεί στην Premier League η οποία υποβιβάζεται στην 5η τη τάξει κατηγορία, εκτός δηλαδή της πυραμίδας των επαγγελματικών κατηγοριών, αποτελώντας ένα από τα ιδρυτικά της μέλη τη σεζόν 1992-93 που σημειώθηκε η μετατροπή από τη Division 1.

Oldham Athletic supporters have taken to the pitch in an act of protest against the club's owners as relegation from the EFL looms. #OAFC



🎬 @footballdaily pic.twitter.com/ty34lvVkT8