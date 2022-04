Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, Δημήτρης Γιαννούλης θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα της Νόριτς κόντρα στη Νιούκαστλ (17:00, Cosmote Sport 4 HD) για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντιν Σμιθ «επιστρατεύει» για τέταρτο διαδοχικό ματς τον Δημήτρη Γιαννούλη στην αρχική ενδεκάδα της Νόριτς. Mετά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Μπράιτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την εντός έδρα νίκη επί της Μπέρνλι, ο διεθνής αριστερός μπακ θα ξεκινήσει και στον αγώνα με τη Νιούκαστλ στο «Κάροου Ρόουντ» για την 34η αγωνιστική της Premier League (17:00, Cosmote Sport 4 HD). Στον πάγκο για τα «Καναρίνια» βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης.

Νόριτς: Κρουλ, Μπάιραμ, Χάνλεϊ, Τσίμερμαν, Γιαννούλης, Νόρμαν, Μακλίν, Ντόουελ, Λες Μελού, Ρασίτσα, Πούκι

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Smith makes one change to starting XI

▪️ Zimmermann replaces Gibson

▪️ Williams on the bench ahead of Rupp#NCFC | #NORNEW pic.twitter.com/TbHXtrl1qW