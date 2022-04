Κλοπ: «Πέρυσι ήλπιζα να αποφύγουμε το Conference League, φέτος δεν περίμενα τέτοια πορεία» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ στη σύνεντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ μίλησε μεταξύ άλλων για την... ανέλπιστα καλή πορεία της ομάδας του αλλά και για την περσινή σεζόν, στην οποία είχε ως στόχο να «γλιτώσει» την έκτη θέση.

Σε ρυθμούς... ντέρμπι κινείται η Λίβερπουλ, καθώς την Κυριακή (24/4, 22:00) θα υποδεχτεί στο «Άνφιλντ» την Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League. Ο Γιούργκεν Κλοπ στη σύνεντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τα «Ζαχαρωτά» μίλησε για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, την απροσδόκητα καλή πορεία των «Reds» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ενώ «μοιράστηκε» και το άγχος που είχε την περσινή σεζόν για να μην βγει έκτη η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού:

Για το ντέρμπι με την Έβερτον: «Το παιχνίδι με την Έβερτον είναι μεγάλο από ιστορική άποψη και δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε για άλλα ματς. Είναι πάντα έντονο αυτό το ματς και είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Φυσικά και θα μου λείψει αυτό το παιχνίδι αν υποβιβαστεί η Έβερτον. Έχουμε συνηθίσει με δύο ομάδες της πόλης στην Premier League. Συνήθως πριν από ένα ντέρμπι με την Έβερτον υπάρχει κουβέντα όλη την εβδομάδα για αυτό, οπότε είναι σημαντικό».

Jurgen Klopp says he would miss the Merseyside derby if Everton were to be relegated this season

Για την περσινή σεζόν: «Αυτό που έκαναν πέρυσι τα παιδιά ήταν κάτι το ξεχωριστό αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση. Ήταν τεράστια υπόθεση η πρόκριση στο Champions League. Υπήρχαν στιγμές που πίστεψα πως δεν θα το καταφέρναμε. Ήλπιζα να αποφύγουμε το Europa Conference League. Τα παιδιά έκαναν τη μία νίκη μετά την άλλη και ύστερα ήρθε και η νίκη επί της Γουέστ Μπρομ με το γκολ του Άλισον. Λάτρεψα κάθε στιγμή από όλο αυτό. Ήξερα τότε πως γινόμασταν πιο δυνατοί όταν θα επέστρεφαν οι τραυματίες και με την προσθήκη του Κονατέ».

Jurgen Klopp on the journey that Liverpool have been through during this season



Jurgen Klopp on the journey that Liverpool have been through during this season pic.twitter.com/salJRLfNUt