Γκουαρδιόλα: «Θα μου άρεσε να νικήσει η Γιουνάιτεντ τη Λίβερπουλ» (vid)

O τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα εξέφρασε την επιθυμία του να πάρει βαθμούς η Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», όμως ξεκαθάρισε πως ότι και να γίνει η ομάδα του πρέπει να παραμείνει σοβαρή στους επόμενους «τελικούς».

Η μάχη του πρωταθλήματος της Premier League έχει «φουντώσει» για τα καλά, καθώς την πρώτη Μάντσεστερ Σίτι και τη δεύτερη Λίβερπουλ τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός και απομένουν επτά αγωνιστικές. Απόψε (19/4, 22:00) η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχει να δώσει ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», ενώ αύριο (20/4, 22:00) οι «Πολίτες» θα υποδεχτούν τη Μπράιτον στο «Έτιχαντ».

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τους «Γλάρους» εξέφρασε την επιθυμία του να κερδίσει στο αποψινό ντέρμπι η «συμπολίτισσα» Γιουνάιτεντ, όμως τόνισε πως ακόμα και να συμβεί αυτό η ομάδα του πρέπει να μείνει σοβαρή και στους επόμενους «τελικούς» που έρχονται.

«Θα παρακολουθούμε το ντέρμπι ως θεατές. Θέλω να μάθω το αποτέλεσμα, θα μου άρεσε η Γιουνάιτεντ να πάρει βαθμούς, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι αν δεν κάνουμε τη δουλειά μας στα επόμενα παιχνίδια. Μπορούμε να μάθουμε κάτι και για τις δύο ομάδες. Η πρόκληση παραμένει ίδια, όπως ήταν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε έναν βαθμό μπροστά. Κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός, μία πρόκληση και αγώνας μέχρι τέλους», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Καταλανός τεχνικός.

Pep Guardiola: “I will love [Manchester] United to take points [from Liverpool].” [via @footballdaily]pic.twitter.com/K9WkCEsPhg