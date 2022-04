Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε ο Κερτ Ζουμά κατά τη διάρκεια του Μπρέντφορντ - Γουέστ Χαμ, με την αντίπαλη εξέδρα να τον πικάρει για την κακοποίηση της γάτας του.

Μπορεί να έχει παρέλθει περίπου ένας μήνας από τη στιγμή που ο Κερτ Ζουμά βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για την κακοποίηση της γάτας του, όμως το περιστατικό δεν έχει ξεχαστεί.

Και οι φίλοι της Μπρέντφορντ φρόντισαν να του το υπενθυμίσουν με τον χειρότερο τρόπο. Στο 29΄της αναμέτρησης μεταξύ της Γουέστ Χαμ και των Λονδρέζων, ο Γάλλος αμυντικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο λόγω τραυματισμού, δίνοντας έτσι το σύνθημα στους οπαδούς των γηπεδούχων να τον... πικάρουν.

Συγκεκριμένα τη στιγμή που περνούσε εκτός αγωνιστικού χώρου έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών, με την αντίπαλη κερκίδα μάλιστα να φωνάζει ρυθμικά πως: «Έτσι αισθάνεται και η γάτα σου»!

Δείτε το βίντεο:

An almighty cheer erupts when Kurt Zouma is felled by Christian Norgaard. The Brentford fans sing: 'That's how your cat feels...'