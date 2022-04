Ο Γκουαρδιόλα επιλέγει την τριάδα των Ζεσούς, Φόντεν και Στέρλινγκ για την εμπροσθοφυλακή, την στιγμή που ο Κλοπ διάλεξε τον Ζότα για την κορυφή της επίθεσης και τον Μανέ για το αριστερό «φτερό». Στις 18.30 από το CosmoteSport 3 και LIVE από το Gazzetta το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε εν τέλει να χρησιμοποιήσει τον Ζεσούς στην βασική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λίβερπουλ, κόντρα στα σενάρια που κυκλοφόρησαν και τον ήθελαν να κάνει για ακόμα μια φορά επιλογή χωρίς κλασσικό επιθετικό. Μένει να δούμε αν ο Βραζιλιάνος θα αγωνιστεί πράγματι στην κορυφή της επίθεσης, ή αν θα έρθει δεξιά με τον Φόντεν να είναι αυτός που θα αγωνίζεται -τυπικά- ως κεντρικός επιθετικός.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Γουόκερ, Λαπόρτ, Στόουνς, Κανσέλο, Ρόδρι, Ντε Μπρόινε, Μπερνάρντο Σίλβα, Ζεσούς, Φόντεν, Στέρλινγκ.

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔵📋 XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus, Foden, Sterling SUBS | Steffen, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, McAtee, Lavia #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/UFnY6Qw3d1

Στην αντίπερα όχθη, ο Γιούργκεν Κλοπ που ευτύχησε να δει όλους τους ποδοσφαιριστές του ετοιμοπόλεμους για την σημερινή «μητέρα των μαχών», ήρθε αντιμέτωπος με τον ευχάριστο πονοκέφαλο της επιλογής της κατάλληλης επιθετικής τριάδας για το μεγάλο ματς. Τελικώς αποφάσισε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης για το αριστερό της άκρο στον «μπαρουτοκαπνισμένο» Μανέ αντί του πολύ φορμαρισμένου Λουίς Ντίας και στον Ζότα στην κορυφή αντί του Φιρμίνο. Στον πάγκο των Reds θα βρεθεί ο Κώστας Τσιμίκας.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο, Σαλάχ, Μανέ, Ζότα.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our line-up to face @ManCity this afternoon 👊#MCILIV