Ρούνεϊ: «Δεν δούλεψε η επιστροφή του Κριστιάνο στη Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Γουέιν Ρούνεϊ θεωρεί πως η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν λειτούργησε για τις δύο πλευρές, τονίζοντας πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να πορευτούν με νεότερους παίκτες.

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν λειτούργησε όπως θα ήλπιζαν και οι δύο πλευρές, σύμφωνα με τον πρώην συμπαίκτη του Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Πορτογάλος αστέρας επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» μετά από μια σε μεγάλο βαθμό αποτυχημένη περίοδο με τη Γιουβέντους, με την ελπίδα ότι θα έβαζε ξανά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μονοπάτι των επιτυχιών. Ωστόσο, ο Κριστιάνο δεν διανύει και τις καλύτερες του ημέρες με τους «κόκκινους διαβόλους» κι αυτό έκανε τον Γουέιν Ρούνεϊ να ξεσπάσει κατά του Πορτογάλου επιθετικού.

«Δεν δούλεψε η επιστροφή του Κριστιάνο στη Γιουνάιτεντ. Εχει σκοράρει σημαντικά γκολ στο Champions League, σημείωσε το χατ-τρικ κόντρα στην Τότεναμ, αλλά νομίζω ότι αν κοιτάς το μέλλον του συλλόγου, πρέπει να πας με νεότερους και "πεινασμένους" παίκτες για να κάνουν το καλύτερο και να ανεβάσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Προφανώς ο Κριστιάνο δεν είναι ο παίκτης που ήταν όταν ήταν στα 20 του, και αυτό συμβαίνει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην συμπαίκτης του Κριστιάνο στο Sky Sports, Γουέιν Ρούνεϊ.

🗣 "He's a goal threat but the rest of the game they need more, they need young hungry players."



Wayne Rooney doesn't feel that signing Cristiano Ronaldo has worked out for Manchester United pic.twitter.com/fElNwiYEh1