Ο Τζακ Γκρίλις βρίσκεται κοντά στο να γίνει ο νέος πρεσβευτής του ιταλικού οίκου μόδας, Gucci, υπογράφοντας πλουσιοπάροχο και πρωτοφανές για αθλητή χορηγικό συμβόλαιο αξίας εκατομμυρίων ευρώ!

Η μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι αποτέλεσε την ακριβότερη στα χρονικά για Άγγλο ποδοσφαιριστή. Και οι «χρυσές» πρωτιές για τον Τζακ Γκρίλις δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Άγγλος εξτρέμ βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ανεπανάληπτη συμφωνία για τα δεδομένα ενός αθλητή και δη ποδοσφαιριστή, όντας το νέο πρόσωπο του οίκου Gucci!

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο 26χρονος σταρ αναμένεται να λάβει «αστρονομικό» επταψήφιο ποσό από τη χορηγία του ιταλικού κολοσσού της μόδας και πλέον θα φιγουράρει με ρούχα και αξεσουάρ ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν ως πρεσβευτής του οίκου.

Με δεδομένη τη σύναψη της εν λόγω χορηγίας, ο Γκρίλις αναμένεται να εκτοξεύσει τα ετήσια έσοδά του και την εμπορική του δυναμική, λαμβάνοντας παράλληλα από τη Μάντσεστερ Σίτι περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν με συμβόλαιο ως το 2027!

