«Οι ναυτικοί δεν είναι τραπεζικό υπόλοιπο: Ενωμένοι στεκόμαστε», γράφει το πανό που φιλοξενείται στο Kop στο παιχνίδι πρωταθλήματος της Λίβερπουλ με την Γουότφορντ.

Η βρετανική εταιρεία ακτοπλοϊκών οχημάτων P&O Ferries απέλυσε πρόσφατα 800 άτομα και ανέστειλε τα δρομολόγια με άμεση ισχύ, λέγοντας ότι η επιχείρηση «δεν είναι βιώσιμη» στην τρέχουσα μορφή της. Υπήρξαν μάλιστα πολλές φήμες ότι οι εργαζόμενοι πρόκειται να αντικατασταθούν με φθηνότερο προσωπικό από πρακτορεία.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ, στο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με την Γουότφορντ ανήρτησαν ένα πανό με το οποίο δηλώνουν την στήριξή τους στο απολυμένο προσωπικό, τονίζοντας πως: «Οι ναυτικοί δεν είναι τραπεζικό υπόλοιπο: Ενωμένοι στεκόμαστε».

Δείτε το:

