Ανελκά για Μέσι και Κριστιάνο: «Αυτό συμβαίνει με όσους μένουν στο ποδόσφαιρο περισσότερο απ' όσο πρέπει...» (vid)

Ο Νικολά Ανελκά τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης των μεγάλων παικτών όσο ακόμα είναι στην κορυφή και θεωρεί λογικό ν' ακολουθούν πλέον κατηφορική τροχιά οι Μέσι και Κριστιάνο στην ηλικία τους.

Ο άλλοτε επιθετικός των Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν, φιλοξενήθηκε στο podcast «Rothen s'enflamme» και ανέφερε πως όσοι έρχονται αντιμέτωποι με το πλήρωμα του χρόνου, θα πρέπει να σκέφτονται λίγο πιο έξυπνα κι όχι να παρασύρονται τόσο από το συναίσθημα για το ποδόσφαιρο.

«Εγώ σταμάτησα στα 36, αλλά στα 32 μου βρέθηκα στην Κίνα. Αυτό που βιώνουν οι Μέσι και Κριστιάνο είναι απόλυτα λογικό για τους ποδοσφαιριστές που λένε “ας παίξω λίγο ακόμα και λίγο ακόμα” και μένουν περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σταμάτησαν στα 32, 33, 34 και ήταν στην κορυφή, με αποτέλεσμα να μην τους κρίνει κανείς αρνητικά».

Ο Ανελκά πήρε την αφορμή να μιλήσει για τους Κριστιάνο και Μέσι μετά τον αποκλεισμό και των δύο στους «16» του Champions League, αφού Παρί και Γιουνάιτεντ απέτυχαν κόντρα σε Ρεάλ και Ατλέτικο.

«Θα πρέπει να είναι χαρούμενοι με όσα κατάφεραν επί 15 χρόνια τώρα στο ποδόσφαιρο. Πίστευα ότι ο Μέσι θα είναι σούπερ στη Γαλλία και ο Κριστιάνο θα έχει μεγαλύτερες δυσκολίες στην Premier League, αλλά έγινε το αντίθετο. Η αλήθεια, όμως, είναι πως δεν θα υπάρξουν άλλοι παίκτες όπως εκείνοι, που κυριάρχησαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο επί 15 χρόνια» ήταν τα λόγια του παλαίμαχου επιθετικού.

🗣️💬 "Il aurait fallu être plus intelligents et choisir des challenges moins difficiles pour finir au top. C'est dommage."



Selon Nicolas Anelka, Ronaldo et Messi, auraient dû mieux gérer la fin de leur carrière. pic.twitter.com/57IP2kBTCB