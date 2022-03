Γουίλιαμς για τη viral στιγμή με τον Έρικσεν: «Ένιωσα ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά» (vid)

Ο Μπράντον Γουίλιαμς μίλησε για την αγκαλιά στον Κρίστιαν Έρικσεν που έγινε viral και παραδέχθηκε ότι ήταν έτοιμος να αρχίσει «τσαμπουκά», αλλά το ένστικτό του υπαγόρευσε τελικά την όμορφη στιγμή με τον Δανό σταρ.

Ήταν αναμφίβολα το απόλυτο viral βίντεο του Σαββατοκύριακου. Στο Νόριτς-Mπρέντφορντ, στο ματς που ο Κρίστιαν Έρικσεν αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως βασικός μετά τη σοκαριστική περιπέτεια με την υγεία του που τον κράτησε εκτός δράσης για οκτώ μήνες και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Ο μπακ των Καναρινιών, Μπράντον Γουίλιαμς, μετά το τράβηγμα της φανέλας από τον Δανό χαφ, τον «κατεδάφισε» στο έδαφος και έδειξε διαθέσεις για καβγά. Μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, όμως, συνειδητοποίησε ποιον είχε απέναντί του και αμέσως τον πήρε αγκαλιά, προκαλώντας την έκπληξη ακόμα και του ίδιου του 30χρονου μεσοεπιθετικού της Μπρέντφορντ.

Λίγες ημέρες μετά, ο συμπαίκτης των Γιαννούλη-Τζόλη στη Νόριτς, μίλησε για το ξεχωριστό περιστατικό και εξήγησε ότι η αγκαλιά ήταν... ενστικτώδης, αφού όπως δήλωσε αισθάνθηκε ότι ο Έρικσεν τη χρειαζόταν στην επιστροφή του μετά από μία τέτοια δοκιμασία.

«Ήταν ξεχωριστό για εκείνον που επέστρεψε στο γήπεδο. Και το να είμαι μέρος σε αυτό ήταν το κάτι άλλο. Ένιωσα ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά»

Ήταν απλά ένστικτο. Τον πέρασα, με τράβηξε, ήμουν στην επίθεση και ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό. Πήγα να τον πιάσω, αλλά γνώριζα τι έχει περάσει, είναι υπέροχο αυτό που έχει καταφέρει και που είναι και πάλι εδώ, στο γήπεδο.

Είναι κάτι που κανείς ποδοσφαιριστής δεν θέλει να βιώσει, είναι υπέροχο που επέστρεψε κι επειδή είναι κορυφαίος παίκτης πιστεύω ότι σύντομα θα επανέλθει στα γνωστά στάνταρ του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

'I felt like he needed a hug.'



Brandon Williams on 𝒕𝒉𝒂𝒕 moment with Christian Eriksen 🤣



(via @footballdaily)pic.twitter.com/BMEdOC711L