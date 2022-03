Η βαρύτατη ήττα (5-0) από την Τότεναμ ήρθε σε ματς όπου η Έβερτον γι' ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα αποτυγχάνει να καταγράψει τελική προσπάθεια στον αντίπαλο στόχο!

Τα «ζαχαρωτά» του Λάμπαρντ διασύρθηκαν στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας, με την Τότεναμ να πετυχαίνει τρία τέρματα στο πρώτο μέρος κι άλλα δυο στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει στο επιβλητικό 5-0 με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν.

Το θέμα για το σύνολο από το Μέρσεϊσαϊντ είναι πως από τα τρία πιο πρόσφατα ματς, στα δυο εξ αυτών έχει αποτύχει να κάνει τελική προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία! Όσο κι αν επιχειρεί να φανεί απειλητική για τα γκολπόστ του αντιπάλου, δεν το καταφέρνει.

Μάλιστα, αυτό το 2/3 δίχως τελική στο στόχο, δεν είχε συμβεί σε καμία περίπτωση στα αμέσως προηγούμενα... 80 ματς της ομάδας!

