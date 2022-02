Η στήριξη προς την Ουκρανία και τα αντιπολεμικά μηνύματα βρήκαν χώρο έκφρασης στα γήπεδα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, από την Premier League ως τη Bundesliga και τη La Liga.

Η κρίση στην Ουκρανία εντείνεται, το πέπλο του πολέμου έχει καλύψει ολοκληρωτικά τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή και οι ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών ομάδων στέλνουν το δικό τους συμβολικό μήνυμα μέσα από το πεδίο δράσης τους.

Μηνύματα ειρήνης και συμπαράστασης προς την Ουκρανία κατέκλυσαν τα γήπεδα στις κορυφαίες Λίγκες. Στην Αγγλία, από το «Stand with Ukraine» στο «Σέλχαρστ Παρκ», ως το «Ολντ Τράφορντ», όπου οι παίκτες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουότφορντ παρατάχθηκαν δίπλα-δίπλα και ο Ραλφ Ράνγκνικ ύψωσε αντιπολεμικό πανό.

Στη Γερμανία και τη Bundesliga, από το Βερολίνο και το ματς της Ουνιόν, ως την έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Μπορούσια Γκλάντμπαχ, δεκάδες ουκρανικές σημαίες στις εξέδρες και στο χορτάρι. Στην Ισπανία και τη Μαγιόρκα, ο Γεωργιανός κίπερ της φιλοξενούμενης Βαλένθια, Γκιόργκι Μαμαρνασβίλι εμφάνισε το μήνυμα «No war in Ukraine» στη φανέλα του.

Στο παιχνίδι της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα, ο Μάτι Κας αφιέρωσε το γκολ του στον συμπαίκτη στην εθνική Πολωνίας και παίκτη της Ντιναμό Κιέβου, Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος είναι αποκλεισμένος με την οικογένειά του στην ουκρανική πρωτεύουσα.

The DFL condemns the Russian attack on Ukraine in the strongest possible terms. War in any form is unacceptable – and incompatible with the values of sport. pic.twitter.com/dEn0OHQnes