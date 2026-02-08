Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρούν πως ο Μπρούνο Φερνάντες προσπαθεί να... ψήσει τον Κόουλ Πάλμερ να έρθει στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Κόουλ Πάλμερ ήταν καταιγιστικός στο εκτός έδρας ματς της Τσέλσι με τη Γουλβς, σημειώνοντας χατ τρικ, με τους οπαδούς των Λονδρέζων πάντως να βλέπουν με ανησυχία έναν αντίπαλο να... προσεγγίζει τον παίκτη της ομάδας τους μέσα social media!

Ο λόγος για τον Μπρούνο Φερνάντες, που έγραψε «τι παίκτης» σε δημοσίευση του Πάλμερ στο Instagram, φέρνοντας χιλιάδες σχόλια από φίλους των δύο ομάδων. Οι μεν του ξεκαθάριζαν πως πρέπει να τον αφήσει ήσυχο, οι δε να τον... ψήσει να έρθει στο Ολντ Τράφορντ, με τους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων να τον βαφτίζουν ατζέντη Μπρούνο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, αγγλικό δημοσίευμα είχε βάλει... φωτιά αναφέροντας πως ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα ήταν ανοιχτός σε μία μετακίνηση στη Γιουνάιτεντ, καθώς είναι ο σύλλογος που υποστήριζε όταν ήταν παιδί. Βέβαια με συμβόλαιο έως το 2033 (!) και το Transfermarkt να τον κοστολογεί στα 120 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς πως μόνο απλή δεν είναι η υπόθεση.