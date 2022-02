Ανρί: «Ο Ρονάλντο είναι ένας κι αυτός είναι ο R9» (vid)

Ο Τιερί Ανρί αποκάλυψε ότι ο Ρονάλντο Ναζάριο, ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τον οποίο ζήτησε τη φανέλα του, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, τονίζοντας πως ο R9 είναι ο... αληθινός Ρονάλντο.

Εδω και χρόνια επικρατεί σύγχυση στις ποδοσφαιρικές συζητήσεις, όταν οι οπαδοί καλούνται να εξηγήσουν ποιον ακριβώς εννοούν όταν αναφέρουν το όνομα «Ρονάλντο».

Υπήρξαν πολλές φορές που κάποιος χρειάστηκε να εξηγήσει ότι όταν σε μια συζήτηση αναφέρεται το συγκεκριμένο όνομα, δεν αφορά αυτόν που κέρδισε πέντε φορές το βραβείο της Χρυσής Μπάλας αλλά τον Βραζιλιάνο επιθετικό που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002.

Ο Τιερί Ανρί ρωτήθηκε για το αν κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας είχε ζητήσει φανέλα από κάποιον αντίπαλό του, με τον Γάλλο παλαίμαχο να απαντάει πως το είχε κάνει μόνο από τον Ρονάλντο Ναζάριο, τον οποίο κι αποκάλεσε... αληθινό Ρονάλντο.

«Από τον Ρονάλντο. Τον R9. Τον αληθινό Ρονάλντο. Για μένα, πόσους Ρονάλντο ήξερες μεγαλώνοντας; Ο Ρονάλντο είναι ο R9. Ο Κριστιάνο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

Thierry Henry reveals the REAL RONALDO “R9” was the one player he asked for his shirt.



