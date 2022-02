Γκουαρδιόλα για το ξενύχτι των παικτών: «Εκνευρίζομαι γιατί... δεν με κάλεσαν» (vid)

Εσωτερικά θα λυθεί το θέμα που έχει προκύψει στην Μάντσεστερ Σίτι με το ξενύχτι των Γκρίλις, Γουόκερ και Μαχρέζ, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να υψώνει ασπίδα προστασίας στους παίκτες του, στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι είτε εμπιστεύθηκε όσα του μεταφέρθηκαν από τους συνεργάτες του που ήταν παρόντες στην έξοδο που πραγματοποίησε μια μικρή παρέα των παικτών του, είτε δεν θέλησε να δώσει συνέχεια και επέλεξε... την τρέλα.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης και όντας προετοιμασμένος για τις ερωτήσεις των δημοσιογράφοων μετά το βίντεο που αποτύπωνε τον Τζακ Γκρίλις να μην μπορεί να περπατήσει σωστά έπειτα από τη βραδινή έξοδο, ο Πεπ σχολίασε:

«Είμαι εκνευρισμένος γιατί δεν με κάλεσαν και ελπίζω την επόμενη φορά να με καλέσουν να δειπνήσουμε σωστά και την ώρα που πρέπει. Έφαγαν μαζί, ήταν νηφάλιοι... Ρίσκαραν με την έξοδο γιατί πλέον υπάρχουν τα πάντα στα social media. Θα τιμωρηθούν με πρόστιμο γιατί... δεν με κάλεσαν».

🗣 "I'm so upset because they didn't invite me."



