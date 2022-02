Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που έχει κάνει η Άρσεναλ χάνοντας ποιοτικούς ποδοσφαιριστές δίχως να βάλει ούτε μισό ευρώ στα ταμεία της. Από τον Οζίλ, τον Παπασταθόπουλο, τον Μκιταριάν και τον Νταβίντ Λουίζ, μέχρι τον «Όμπα».

Οι «κανονιέρηδες» σκέφτηκαν τα χρήματα που εξασφάλισαν με την λύση του συμβολαίου του Γκαμπονέζου επιθετικού ώστε να μην ασχοληθούν άλλο με την περίπτωσή του και να ησυχάσουν μια και καλή αφήνοντάς τον να παίξει στη Μπαρτσελόνα χωρίς ν' αξιώσουν κάποιο ποσό.

Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοινώθηκε επίσημα από τους «μπλαουγκράνα» κι έγινε ακόμα ένας παίκτης που αποχωρεί από το «Έμιρεϊτς» και δεν επιστρέφει καθόλου χρήματα στο λονδρέζικο κλαμπ.

Μέσα στον Ιανουάριο έφυγε και ο Κάλουμ Τσέιμπερς ως ελεύθερος για να συνεχίσει στην Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ, έχοντας όμως κοστίσει κάτι περισσότερο από 20 εκατομμύρια ευρώ για να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ.

Χάθηκαν δίχως ευρώ οι Νταβίντ Λουίζ και Γουίλιαν – άσχετα αν είχαν αποκτηθεί ως ελεύθεροι – με τους «κανονιέρηδες» να μην λαμβάνουν αντίτιμο για την ποιότητα που αφαιρέθηκε από το ρόστερ τους. Φυσικά ο Μεσούτ Οζίλ που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρήθηκε από το κλαμπ αποχώρησε ελεύθερος έχοντας κάνει την πρώην ομάδα του να διαθέσει περί τα 48 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πρόσφερε, η Άρσεναλ είχε πληρώσει περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο Έλληνας αμυντικός έφυγε κι αυτός ως ελεύθερος, όπως το έκαναν και οι Μουστάφι (με κόστος άνω των 40 εκατομμυρίων όταν πήγε στο Λονδίνο), αλλά και ο Χένρικ Μκιταριάν (περί τα 35 εκατ.ευρώ η μετακίνησή του στην αγγλική πρωτεύουσα).

Ο Κολάσινατς έγινε ακόμα ένας, έχοντας όμως πάρει κι εκείνος ελεύθερη μεταγραφή στην νυν ομάδα του Αρτέτα, ενώ, τώρα ο Ομπαμεγιάνγκ αφού τα έκανε πλακάκια με τον σύλλογο – έχοντας κοστίσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ – έμεινε ελεύθερος για να παίξει στην Μπαρτσελόνα.

