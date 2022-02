Παίκτης της Έβερτον είναι με κάθε επισημότητα ο Ντέλε Άλι, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2024!

Η εποχή Λάμπαρντ στην τεχνική ηγεσία ξημέρωσε με μεταγραφές για την Έβερτον! Την αρχή έκανε το deal με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον εξάμηνο δανεισμό του Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ και η συνέχεια δόθηκε στο... φινάλε της μεταγραφικής περιόδου με την προσθήκη του Ντέλε Άλι από την Τότεναμ.

Όπως ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα, οι Toffees έδωσαν τα χέρια με τους Spurs για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος αφήνει οριστικά το Λονδίνο προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπλε μεριά του Μέρσεϊσαϊντ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Αν και το deal ορίζει πως ο 25χρονος θα μεταβεί με μηδενικό κόστος στο Λίβερπουλ, η Έβερτον θα πρέπει να πληρώσει περί τα 24 εκατομμύρια ευρώ στους Spurs όταν ο Άλι καταγράψει 20 συμμετοχές, που με τα μπόνους αναμένεται να ανέλθουν στα 34 εκατομμύρια!

Όρος που τελικά έγινε απόλυτα αποδεκτός από την πλευρά των Toffees, οι οποίοι συμφώνησαν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και χάρισαν το... δεύτερο δώρο τους στον Φρανκ Λάμπαρντ ενόψει της επιστροφής του στους πάγκους της Premier League.

✍️ | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.



Welcome to #EFC, Dele! 🔵