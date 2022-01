Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Ντέλε Άλι από το Λονδίνο στο Λίβερπουλ και από την Τότεναμ στην Έβερτον, με τα «ζαχαρωτά» να συμφωνούν με την ομάδα του Κόντε για την μεταγραφή του 25χρονου μεσοεπιθετικού!

Η Έβερτον παίζει «τα ρέστα της» στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου! Η διοίκηση της ομάδας θέλει να στηρίξει έμπρακτα τον νέο της τεχνικό, Φρανκ Λάμπαρντ, στην προσπάθεια που θα κάνει τους επόμενους μήνες να διατηρήσει τα «ζαχαρωτά» στην Premier League.

Ο Ντέλε Άλι αποτελούσε τον διακαή πόθο του Άγγλου «θρύλου», και έτσι την τελευταία μέρα των μεταγραφών η Έβερτον έδωσε τα χέρια με την Τότεναμ για την απόκτησή του! Η περίπτωση του Άλι θεωρείται «τελειωμένη», με τις ιατρικές εξετάσεις και την ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή να λαμβάνουν χώρα τις επόμενες ώρες. Πρόκειται για μια εξαιρετική κίνηση για την ομάδα του Λάμπαρντ, ενώ από πολυάριθμες πηγές διευκρινίζεται ότι πρόκειται για κανονική μεταγραφή και όχι κάποιον δανεισμό.

Ο Άλι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας στην αρχή της καριέρας του, όμως τα τελευταία χρόνια η απόδοσή του είχε φθίνουσα πορεία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται ακόμη σε μία εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία και σίγουρα η Έβερτον μπορεί να περιμένει πολλά από αυτόν, σε περίπτωση που ο Άγγλος καταφέρει να βρει στο «Γκούντισον Παρκ» τον παλιό καλό εαυτό του.

Ταυτόχρονα, η Έβερτον έχει ολοκληρώσει και την περίπτωση του δανεισμού του Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τον Ιούνιο, με τον Ολλανδό να περνά με επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις αργά χθες το βράδυ και να απομένει μόνο το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσής του. Τα «ζαχαρωτά» θα καλύψουν το συμβόλαιο του 24χρονου μέσου και θα καταβάλουν ένα ποσό για την «ενοικίασή» του στους «κόκκινους διαβόλους», όμως στην συμφωνία των δύο πλευρών δεν έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Από την πλευρά του, ο Φαν ντε Μπέεκ αποτέλεσε έναν από τους στυλοβάτες του Άγιαξ πριν γίνει κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» το καλοκαίρι του 2020, όμως στην Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε ποτέ να πείσει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για την αξία του. Σε ενάμιση χρόνο σημείωσε μόλις 27 εμφανίσεις στην Premier League, ελάχιστες εκ των οποίων ως βασικός, πετυχαίνοντας και 2 τέρματα.

Dele Alli to Everton, done deal and here we go! Full agreement reached with Tottenham, permanent move subject to medical in the next few hours. It’s done. 🔵🤝 #EFC



Frank Lampard wanted Dele after van de Beek - official announcement later today. #THFC pic.twitter.com/05QgWTeSvS