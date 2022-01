Στα 75 του χρόνια ο Ρόι Χόντσον επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γουότφορντ, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψή του μέχρι το τέλος της σεζόν. Γηραιότερος τεχνικός στην ιστορία της Premier League o Λονδρέζος.

Μόλις έξι μήνες κράτησε η αποχή του Ρόι Χόντσον από τους πάγκους και την Premier League. Ο βετεράνος των αγγλικών κι ευρωπαϊκών γηπέδων τεχνικός επιστρέφει για χάρη της Γουότφορντ, η οποία βρήκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες τον αντικαταστάτη του Κλαούντιο Ρανιέρι που απολύθηκε μόλις μετά από τρεισήμιση μήνες.

Ο 75χρονος τεχνικός, με εμπειρία 46 ετών στους πάγκους, ανακοινώθηκε ως ο νέος τεχνικός των Χόρνετς μέχρι το τέλος της σεζόν, όποτε και θα αξιολογηθεί το αν θα συνεχίσει στο «Vicarage» με συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Γουότφορντ γίνεται, λοιπόν, η 17η ομάδα που προπονεί ο Λονδρέζος manager και έβδομη διαφορετική στο Νησί, μετά τις Μπρίστολ Σίτι, Μπλάκμπερν, Φούλαμ, Λίβερπουλ, Γουέστ Μπρομ και την Κρίσταλ Πάλας, από την οποία αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι μετά από μία τετραετία. Από την πλευρά του, ο Ρόι Χόντσον αποτελεί ήδη τον γηραιότερο προπονητή που κάθισε σε πάγκο Premier League, έχοντας προσπεράσει τον Μπόμπι Ρόμπσον το 2019.

Βοηθός του στους Χόρνετς θα είναι και ο άλλοτε πρώτος προπονητής της ομάδας, Ρέι Λιούινγκτον (2002-2005).

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!