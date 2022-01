Ο Γκάρι Νέβιλ έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη για την κουβέντα που είχε πριν αρκετά χρόνια με τον Στίβεν Τζέραρντ για το ενδεχόμενο να παίξουν μαζί στη Γιουνάιτεντ, με τον Stevie G να του ρίχνει... μεγαλοπρεπές άκυρο!

Ο άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων», θρύλος της ομάδας και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports, στην χαλαρή εκπομπή Monday Night Football στριμώχτηκε από τον Τζέιμι Κάραγκερ...

Εκείνος του άνοιξε την κουβέντα για τις επαφές που ενδεχομένως να είχε κάνει ο Νέβιλ προς όφελος της Γιουνάιτεντ και εκεί άνοιξε ο φάκελος των αποκαλύψεων!

«Είχα μιλήσει και με τον Σίρερ όταν ακόμα ήμουν αρκετά πιτσιρικάς και φυσικά δεν είχε νόημα αυτή η συζήτηση. Όταν μίλησα με τον Ρούνεϊ ήξερα ότι δεν έπρεπε να τον πιέσω πολύ γιατί ήταν πιο νεαρός από εμένα, όμως, με τον Τζέραρντ ήταν ... ευθεία επίθεση!

Ήθελα να τον πάρουμε από τη Λίβερπουλ! Μου είπε ότι αν το έκανε αυτό δεν θα μπορούσε καν να επιστρέψει στην πόλη αν το έκανε αυτό! Βέβαια δεν φάνηκε τόσο πιστός όταν τον προσέγγισε ο Τέρι, με εκείνον μίλησε περισσότερη ώρα, με εμένα μίλησε 30 δευτερόλεπτα» ήταν η αναφορά του Γκάρι Νέβιλ!

This story about the time @GNev2 tried to convince Steven Gerrard to sign for Man Utd is absolute gold 😂