Ο Τζέικομπ Ράμσεϊ στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Άστον Βίλα με την Έβερτον δεν είχε όνομα και αριθμό στην πλάτη, αφού η αρχική του φανέλα σκίστηκε και αυτή που φόρεσε δεν είχε τίποτα στο πίσω μέρος!

Ο Ντουκουρέ είναι ο υπαίτιος αυτού του αξιοπερίεργου σκηνικού στο «Γκούντισον Παρκ», όπου ο Τζέικομπ Ράμσεϊ αγωνίζεται με φανέλα που είναι παντελώς άδεια στην πλάτη.

Αφού η αρχική του σκίστηκε σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντουκουρέ στην πλάγια γραμμή, ο χαφ της Άστον Βίλα φόρεσε μια άλλη που όμως είναι κενή στην πλάτη...

