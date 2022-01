Σε αφιέρωμά του η «Athletic», αποθεώνει τον Ζοσέ Σα για τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Γουλβς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πρώην πορτιέρε του Ολυμπιακού είναι η η μεταγραφή της χρονιάς για τους «λύκους».

Ο 28χρονος Πορτογάλος έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του σήμερα να βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 31 βαθμούς και στο -5 από την πρώτη πεντάδα.

Βλέποντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του ,η γνωστή ιστοσελίδα «Athletic», ετοίμασε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Ζοσέ Σα, έχοντας ως τίτλο «Είναι ο Ζοσέ Σα η καλύτερη μεταγραφή της χρονιάς;».

Εως τώρα ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει 5.56 λιγότερα γκολ από όσα θα έπρεπε να έχει δεχθεί και δίχως αμφιβολία η φετινή σεζόν εξελίσσεται ιδανικά για τον ίδιο σε αυτή τη νέα περιπέτεια του στο Νησί, για λογαριασμό της Γουλβς.

Το εν λόγω δημοσίευμα μεταξύ άλλων τονίζει την ικανότητα που έχει να παίζει μακριά από την εστία του, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα βολέ του που βοηθούν την Γουλβς να βγάζει αντεπιθέσεις

▪️ Best shot-stopper in PL in 21-22 - 5.56 goals prevented

▪️ Sidewinder kicks help Wolves launch counters - assist for Jimenez vs #LFC

▪️ Sweeper-keeping takes pressure off CBs - Coady having brilliant season



📝 @TimSpiers & @MarkCarey93