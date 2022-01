Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-1 της Μπρέντφορντ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις 300 εκτός έδρας νίκες στην Premier League.

Mε οδηγό τη νέα γενιά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 3-1 της Μπρέντφορντ, μειώνοντας την απόσταση στους δυο βαθμούς από την πρώτη τετράδα στη βαθμολογία.

Η νίκη απέναντι στους «νεοφώτιστους» ήταν η πέμπτη που κατακτούν οι «κόκκινοι διάβολοι» μακριά από το «Ολντ Τράφορντ» τη φετινή σεζόν. Επιπλέον, το εν λόγω διπλό ήταν το 300ο συνολικά από καταβολής της εν λόγω κατηγορίας.

Εως τώρα καμία άλλη ομάδα εκτός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει πετύχει τόσες νίκες μακριά από την έδρα της. Η Τσέλσι ακολουθεί στη σχετική κατάταξης με 259, η Άρσεναλ με 246, η Λίβερπουλ με 239 και τέλος η Μάντσεστερ Σίτι με 188 εκτός έδρας νίκες.

