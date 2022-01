Φανέλα βασικού πήρε τόσο Δημήτρης Γιαννούλης όσο και ο Χρήστος Τζόλης για το παιχνίδι της Νόριτς με την Τσάρλτον, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του FA Cup.

Πάει καιρός από τότε που ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε στο βασικό σχήμα των «καναρινιών». Συγκεκριμένα στις 28 Δεκεμβρίου ο 19χρονος επιθετικός είχε πάρει φανέλα βασικού για τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας στο πρωτάθλημα. Επειτα έμεινε εκτός με την Λέστερ, αλλά σήμερα επιστρέφει ξανά στην ενδεκάδα.

Η Νόριτς τίθεται αντιμέτωπη με την Τσάρλτον, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του FA Cup (09/01, 16:00) και ο Ντιν Σμιθ αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Χρήστο Τζόλη στην ίδια πλευρά της επίθεσης.

Για τον Γιαννούλη αυτή είναι η 13η συμμετοχή του με την αγγλική ομάδα τη φετινή σεζόν, ενώ για τον συμπαίκτη του Χρήστο Τζόλη, η 12η.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Νόριτς για τον αγώνα με την Τσάρλτον: Κρουλ, Μπίραμ, Κάμπακ, Χάνλεϊ, Γιαννούλης, Σόρενσεν, ΜακΛίν, Λες-Μελού, Τζόλης, Ντόουελ, Σάργκεντ

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Five changes from last outing

▪️ Krul, Hanley, Kabak, Dowell and Sargent come in

▪️ U23s midfielder Gibbs on the bench#NCFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/VV1HOv0CGU