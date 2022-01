Η Νιούκαστλ συμφώνησε με την Ατλέτικο για τη μεταγραφή του Κίεραν Τρίπιερ αντί 14,5 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους κι ο διεθνής Άγγλος μπακ γίνεται το πρώτο «χτύπημα» στην εποχή των Σαουδαράβων αφεντικών.

Η ενίσχυση της Νιούκαστλ με στόχο την παραμονή και την... εκτόξευση αρχίζει δυναμικά, με την απόκτηση του Κίεραν Τρίπιερ! Οι Καρακάξες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του 31χρονου μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 14,5 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους κι έτσι η πρώτη κίνηση στην εποχή του PIF και των Σαουδαράβων είναι γεγονός.

Το deal πρόκειται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, όταν ο διεθνής Άγγλος θα μεταβεί στο Τάινσαϊντ για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του στη νέα του ομάδα. Ο Τρίπιερ επιστρέφει, έτσι, στο Νησί μετά από δύο χρόνια, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Μάντσεστερ Σίτι, Μπάρνσλεϊ, Μπέρνλι και φυσικά στην Τότεναμ, με την οποία έπαιξε τέσσερα χρόνια κι έφτασε ως τον τελικό του Champions League το 2019.

Συνολικά με τους Ροχιμπλάνκος, κατέγραψε 86 συμμετοχές με 11 ασίστ και πανηγύρισε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Kieran Trippier’s set to join Newcastle from Atletico Madrid as expected, done deal and here-we-go. #NUFC



New ownership first signing completed after negotiations started in December.



Club sources talk of £12m plus add ons as per @SkySports_Keith - final fee not clear yet. pic.twitter.com/m7kOc17hPe