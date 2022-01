Τούχελ: Ξέσπασε και πέταξε μπουκάλι περιμένοντας τον VAR στο γκολ του Κόβασιτς (vids)

Ήταν πράγματι αδιανόητο που έπρεπε να ελεγχθεί αυτό το γκολ και ο Τόμας Τούχελ δεν μπορούσε να το πιστέψει με τίποτα, ξεσπώντας στον πάγκο λίγο μετά τη μείωση του σκορ για την Τσέλσι κόντρα στη Λίβερπουλ.

Ο Κόβασιτς πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της φετινής Premier League με το βολέ που έπιασε αμέσως μετά την απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή της Λίβερπουλ, λίγο προτού ο Πούλισικ διαμορφώσει το τελικό 2-2 από το πρώτο μέρος στο εκπληκτικό ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο VAR είπε στον ρέφερι να περιμένει να ελέγξουν τη φάση κυρίως για τη θέση του Ρούντιγκερ κι αν αυτός – που δεν είχε καμία συμμετοχή, ούτε καν κοίταξε τη μπάλα, ούτε την διεκδίκησε – επηρέαζε με κάποιο τρόπο το οπτικό πεδίο του Κέλεχερ.

Ο Τούχελ δεν μπορούσε να το πιστέψει και ξέσπασε στην άκρη του πάγκου, πετώντας με δύναμη και ένα μπουκάλι.

Thomas Tuchel’s reaction to VAR reviewing Chelsea’s first goal… “let’s go home”



My manager 😂



pic.twitter.com/e67ZRGUsTa