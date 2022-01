Σαουθάμπτον: Αποσύρθηκε αναγκαστικά 26χρονος ποδοσφαιριστής μετά από 9 χειρουργεία και μάχη με την κατάθλιψη! (vid)

Ο Σαμ ΜακΚουίν της Σαουθάμπτον ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση όντας μόλις 26 ετών, μίλησε για τις 9 διαφορετικές επεμβάσεις στο γόνατό του μετά από ρήξη χιαστού και την κατάθλιψη που του χτύπησε την πόρτα!

Από τον Οκτώβρη του 2018 μέχρι και το καλοκαίρι του 2019, το μοναδικό που έκανε ήταν να επισκέπτεται συνεχώς τον γιατρό του και να υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις έπειτα από ρήξη χιαστού που υπέστη παίζοντας ως δανεικός από τους «άγιους» στη Μίντλεσμπρο.

Ο Σαμ ΜακΚουίν ανέφερε πως το τραυματισμένο του γόνατο δέχθηκε δυο φορές γερό «χτύπημα» από μολύνσεις που του προκαλούσαν έντονο πόνο και πήγαιναν όλο και πιο πίσω το διάστημα της αποθεραπείας του.

Πήρε την πολύ δύσκολη απόφαση της απόσυρσης, το ανακοίνωσε ανήμερα την Πρωτοχρονιά και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ακόμα κι αν έκανα προπονήσεις 6 μέρες την εβδομάδα, από κάποιο σημείο και μετά κουραζόμουν εύκολα και το γόνατό μου δεν ανταποκρινόταν.

Μου έλεγαν πως ίσως και να μην κατάφερνα να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο στην ένταση που απαιτεί πλέον το άθλημα και κάπως έτσι αποφάσισα ν' αποσυρθώ. Κάποια περίοδο αυτό με είχε επηρεάσει τόσο που είχαν κατάθλιψη.

Επί 6 μήνες έκανα ψυχοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω και να είμαι παρών για την οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα και να είμαι καλά. Νομίζω πως όταν έμαθα πως η σύντροφός μου ήταν έγκυος, τότε σαν να δέχθηκα μια κλωτσιά που μου έδωσε ώθηση να “σηκωθώ” ξανά».

This is Sam McQueen’s story, in his own words ❤️ pic.twitter.com/Mr1BFF59C6