Ζορζίνιο - Premier League: Ρεκόρ με τα περισσότερα πέναλτι σε ένα ημερολογιακό έτος (vids)

Ο Ζορζίνιο είναι ο «βασιλιάς» των πέναλτι στην Premier League, έφτασε τα δέκα εύστοχα στο 2021 και σφράγισε έτσι το νέο ρεκόρ σε ένα ημερολογιακό έτος!

Έχει το δικό του στυλ. Αυτό το αλματάκι που μοιάζει απλό, αλλά αποτελεί άχαστο mind-game προς τον αντίπαλο κίπερ. Ξέρει να ευστοχεί όσο λίγοι, μετρώντας 18 γκολ στις 21 απόπειρές του από την άσπρη βούλα ως παίκτης της Τσέλσι. Και το κάνει με την ίδια άνεση όταν η μπάλα «καίει», δίνοντας νίκη επί της Λιντς στο 90+4' και «αέρα» δύο γκολ στο 90+3' απέναντι στην Άστον Βίλα. Ο Ζορζίνιο μπορεί να περηφανεύεται πως είναι ο κορυφαίος «penalty-taker» αυτή τη στιγμή στην Premier League και διαθέτει πια ένα μοναδικό ρεκόρ για να δικαιολογεί τον άτυπο τίτλο του.

Χάρη στα δύο εύστοχα χτυπήματα κόντρα στους Villans, ο Ιταλός χαφ («μοιραίος», βέβαια, στα πρόσφατα παιχνίδια της εθνικής του) έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Premier League με διψήφιο αριθμό πέναλτι σε ένα ημερολογιακό έτος! Τα 10 γκολ του αποτελούν νέο ρεκόρ, «σβήνοντας» την μέχρι πρότινος κορυφαία επίδοση των εννέα, που κρατούσαν από κοινού ο Στίβεν Τζέραρντ από το 2014 και ο Ματ Λε Τισιέ με τη φανέλα της Σαουθάμπτον από το 1994.

Jorginho is the first player in Premier League history to score 10 penalties in a single calendar year.



Hop. Skip. Jump. Goal. Repeat. pic.twitter.com/Wn6BSG7pWg