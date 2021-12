Κριστιάνο: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε νοσοκομεία παίδων (vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μοίρασαν ευχές, δώρα και αγκαλιές σε παιδιά σε νοσοκομεία της Αγγλίας.

Οπως κάθε Χριστούγεννα έτσι και φέτος οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοίρασαν δώρα σε τρία νοσοκομεία στην Αγγλία, το Royal Manchester Kids's Hospital, το Christie και το Francis Home Kids's Hospice.

Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν οι ίδιοι στα νοσοκομεία, αλλά φρόντισαν να στείλουν τα δώρα και τις ξεχωριστές ευχές τους στους μικρούς φίλους τους.

«Είναι άτυχο που δεν μπορέσαμε να πάμε στα νοσοκομεία φέτος, καθώς είναι ένα πράγμα που πραγματικά εκτιμούσα να κάνω όταν ήμουν παλιότερα εδώ. Είναι τόσο απαραίτητο να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στα νεότερα άτομα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους και είναι τιμή για μένα να είμαι μέρος αυτής για άλλη μια φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο.

