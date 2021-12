Ο Ματέγια Κέζμαν στα 42 του έχει γίνει αγνώριστος (vid)

Ο πρώην διεθνής Σέρβος ποδοσφαιριστής, Ματέγια Κέζμαν έφτασε 42 ετών και δεν θυμίζει σε τίποτα τον φορ που έκανε καριέρα σε Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο.

Ο Ματέγια Κέζμαν εκτός από την σπουδαία ποδοσφαιρική πορεία που χάραξε αγωνιζόμενος σε Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο, είχε μείνει στην ιστορία για τον απίστευτο πανηγυρισμό του μέσα στην Τουρκία, δείχνοντας την μπλούζα του με στάμπα μία εικόνα του Χριστού, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής της τουρκικής Φενέρμπαχτσέ.

Σήμερα διανύει το 42ο έτος της ηλικίας του και σε καμία των περιπτώσεων δεν θυμίζει τον στράικερ που πρωταγωνιστούσε στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα, ο Κέζμαν ο οποίος εγκατέλειψε την ενεργό δράση το 2012 και πλέον εργάζεται ως ατζέντης, απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης με τη σύζυγο του και τους τρεις γιούς τους!

Οπως μπορεί να δει κανείς κι από τις παρακάτω φωτογραφίες που έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o παλαίμαχος επιθετικός έχει υιοθετήσει ένα ανέμελο λουκ με γκρίζα μαλλιά και γενειάδα που παραπέμπει περισσότερο σε «ναυαγό» σε ερημικό νησί...

Ex-#CFC star Mateja Kezman looks unrecognisable with shaggy beard and tattoos https://t.co/DIj1XRMosU pic.twitter.com/Eg0a7Tw5p7