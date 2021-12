Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξανά μπροστά από τον Μέσι στα γκολ σε ένα έτος

Με τις υποχρεώσεις της Παρί για το 2021 να έχουν ολοκληρωθεί και τον Μέσι να τερματίζει στα 43 γκολ για το ημερολογιακό έτος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναδείχθηκε ξανά νικητής σε αυτό το κομμάτι της μεταξύ τους κόντρας.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μέχρι και αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα έχουν παίξει 16 ματς και μετρούν δυο αναβολές σε αναμετρήσεις με τις Μπρέντφορντ και Μπράιτον λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού που είχε παρουσιαστεί στο εσωτερικό της ομάδας του Ράνγκνικ τις τελευταίες μέρες.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι έκλεισε τις υποχρεώσεις της για το 2021 με το 1-1 απέναντι στην Λοριάν, σε ένα ματς όπου ο Σέρχιο Ράμος αποβλήθηκε μόλις στο τρίτο του παιχνίδι με τη φανέλα των Παριζιάνων κι ο Ικάρντι σκόραρε στις καθυστερήσεις για την ισοφάριση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε το καλοκαίρι στην Premier League δίχως να υπολογίσει την προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του, αφού πραγματικά δεν έχει ν' αποδείξει απολύτως τίποτα σε κανέναν έπειτα απ' όσα έχει καταφέρει. Κι όμως πήρε τους «κόκκινους διαβόλους» από το χέρι και κάνει ό,τι μπορεί σκοράροντας και συνεισφέροντας με τις ικανότητες και την εμπειρία του.

Την προσεχή Δευτέρα η Γιουνάιτεντ κοντράρεται με την Νιούκαστλ, έπειτα έρχεται και το ματς της 30ης του μηνός με την Μπέρνλι και ο CR7 έχοντας ήδη νικήσει τον Μέσι στα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, έχει την ευκαιρία ν' αυξήσει τη συγκομιδή του.

Η φετινή είναι η 11η φορά που ο Πορτογάλος βγαίνει νικητής έναντι του Αργεντινού, ο οποίος τον έχει νικήσει 7 φορές από το 2004 και μετά...

Δείτε τον πίνακα:

Since Messi 's Barcelona debut , Cristiano Ronaldo has outscored him in 11 Calendar years pic.twitter.com/m5NtN3ojCx