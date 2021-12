Κέλεχερ: Από τον ύπνο στον πάγκο, έγινε ήρωας για την πρόκριση (vids)

Ο Κουίβιν Κέλεχερ άκουσε από τον Γιούργκεν Κλοπ να λέει πως εκείνος έσωσε τη Λίβερπουλ στον προημιτελικό με τη Λέστερ και ο νεαρός πορτιέρε έχει... εξιλεωθεί για τη στιγμή που τον είχε πάρει ο ύπνος στον πάγκο.

Το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ από τον σίγουρο αποκλεισμό του πρώτου ημιχρόνου του φετινού προημιτελικού του Carabao Cup με τη Λέστερ, έφτασε σε μια απίθανη πρόκριση στα πέναλτι, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει στο τελικό 3-3 της κανονικής διάρκειας στο 90' + 5'.

Ο Κέλεχερ απέκρουσε δυο πέναλτι στη διαδικασία από την άσπρη βούλα και κάπως έτσι η Λίβερπουλ οδηγήθηκε στους «4» του τουρνουά. Ο νεαρός τερματοφύλακας είδε τους συμπαίκτες του να ορμούν πάνω του για να πανηγυρίσουν μαζί του και κάπως έτσι ακόμα μια βραδιά τον είχε στο προσκήνιο, όπως συνέβη τον Δεκέμβρη του 2020...

Goalkeeping 𝒉𝒆𝒓𝒐𝒊𝒄𝒔 from Caoimhin Kelleher! 👏 pic.twitter.com/XmGq76QLpf — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021

Όταν ο κόσμος έψαχνε να βρει πως προφέρεται το όνομά του...

Από το 2019, λίγο πριν όλα στον κόσμο γίνουν πολύ δύσκολο λόγω του κορονοϊού, ο Κουίβιν Κέλεχερ έκανε το ξεπέταγμά του στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων». Και να σκεφτεί κανείς πως όταν ξεκίνησε την καριέρα του ήταν επιθετικός με απίστευτη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα και τελικά έφτασε να φοράει τα γάντια του γκολκίπερ και να απομακρύνει τη μπάλα που συνήθιζε εκείνος να στέλνει με δύναμη στο πλεκτό.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής ανήκει στους «κόκκινους» από το 2015, όταν τότε κατάφεραν να τον κατασκοπεύσουν όσο εκείνος αγωνιζόταν στην πατρίδα του και την γενέτειρά του, το Κορκ.

Ο Κέλεχερ είχε πάρει την πρώτη ... κρυάδα σε αναμέτρηση του LeagueCup με την ΜΚ Ντονς, ήρθε το επικό 5-5 με την Άρσεναλ και αργότερα, δυστυχώς για εκείνον, ήταν ο άνθρωπος που δέχθηκε τα πέντε τέρματα από την Άστον Βίλα σε μια ιδιαίτερη περίσταση αφού η πρώτη ομάδα και ο Κλοπ έλειπαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και τη θέση τους πήραν όλοι οι πιτσιρικάδες.

Ακολούθησε το παιχνίδι με την Σριούσμπερι τον Φλεβάρη του 2020 για το Κύπελλο και στα τέλη του έτους ήρθε η παρουσία του στο ματς με τον Άγιαξ για το Champions League. Εκεί, κράτησε και το clean sheet με τους «κόκκινους» να φτάνουν στο τελικό 1-0. «Ναι μεν ο Άντριαν μας έχει βοηθήσει τρομερά, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, είναι ικανός να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, χρειαζόμασταν έναν γκολκίπερ με... φυσικά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά.

Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Κουίβιν που έδειξε πόσο καλός είναι στο να σταματάει τις προσπάθειες των αντιπάλων του. Τον χρειαζόμασταν λόγω και του πρέσινγκ που ξέραμε ότι θα ασκήσει ο Άγιαξ». Αυτά είχε πει ο Κλοπ τότε, τονίζοντας την ικανότητα του 23χρονου να παίξει και με τη μπάλα χαμηλά λόγω και των θέσεων στις οποίες αγωνίστηκε ως πιτσιρικάς...

Ο ύπνος στον πάγκο του... χάλασε την εικόνα

Λίγο καιρό προτού πάρει το «βάπτισμα του πυρός» και αποδείξει στην πράξη προς τον Κλοπ ότι τελικά μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, ο Κουίβιν Κέλεχερ είχε μια πολύ άτυχη στιγμή στον πάγκο των «κόκκινων».

Ήταν Οκτώβρης του 2020 και ένα μεγάλο ντέρμπι με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ», όπου το τελικό σκορ ήταν το ισόπαλο 2-2.

Ο πορτιέρε της Λίβερπουλ σε ένα πλάνο που στόχο είχε να δείξει την ένταση του Κλοπ και τις οδηγίες που έδινε προς τους ποδοσφαιριστές του, εθεάθη να κοιμάται πίσω από τον προπονητή του.

Το κεφάλι του είχε γείρει τόσο που φαινόταν ότι πραγματικά είχε... φύγει παντελώς εκείνη τη στιγμή και κοιμόταν δίχως κάποιος να το έχει καταλάβει για να τον σκουντήξει και να του κάνει παρατήρηση. Λίγο η ώρα του αγώνα, λίγο το γεγονός πως καθόταν αναπαυτικά με το ζεστό μπουφάν του, μάλλον δεν μπορούσε να σταματήσει το λάθος...

Was wondering if no one else saw 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/mrAuurqYDe — Jamie King (@smurff_supreme) October 17, 2020

Το Carabao Cup του πηγαίνει όταν τον στέλνει στα πέναλτι

Ο Κέλεχερ πρώτα είχε σταματήσει την Άρσεναλ στο Carabao Cup, πριν από έναν χρόνο και τώρα έκανε το ίδιο και με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο, κόντρα στη Λέστερ.

Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ ήταν εκείνος που τον Οκτώβρη του 2020 απέναντι στους «κανονιέρηδες» στο «Άνφιλντ» συμμετείχε στο αξέχαστο 5-5, με τους «κόκκινους» να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση έπειτα από τη διαδικασία που ακολούθησε από την άσπρη βούλα.

Ο Κέλεχερ απέκρουσε τότε το πέναλτι του Θεμπάγιος, το τέταρτο για τους Λονδρέζους στην αναμέτρηση που ξανά η ομάδα του Κλοπ είχε καταφέρει να ισοφαρίσει στο 90' + 4' με τον Ντιβόκ Οριγκί ώστε να συνεχίσει να διεκδικεί το «εισιτήριο» του επόμενου γύρου.

Έπειτα από εκείνη την συμβολή στην επιτυχία για την ομάδα του, ο 23χρονος γκολκίπερ έγινε πλέον ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 3-3 με τη Λέστερ, πραγματοποιώντας επεμβάσεις στα πέναλτι των Τόμας και Μπέρτραντ. «Είναι εκπληκτικός τερματοφύλακας, μας έσωσε τη ζωή» είπε ο Κλοπ για τον Ιρλανδό, στην μεγαλύτερη βραδιά του με την φανέλα της Λίβερπουλ, μέχρι την επόμενη ...

Liverpool players mob goalkeeper Caoimhín Kelleher after he made two saves in the penalty shoot-out to take them through to the semi-final 🔴 👏 pic.twitter.com/vnhDqZKpLe December 22, 2021