Κέιν: «Ήταν σκληρό τάκλιν, αλλά όχι για κόκκινη»! (vid)

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να υποστηρίζει πως δικαίως παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μετά το επικίνδυνο τάκλιν που έκανε στον Άντι Ρόμπερτσον στην ισοπαλία (2-2) της Λίβερπουλ με την Τότεναμ!

Ο αρχηγός των «σπιρουνιών» που μάλιστα είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του στο παιχνίδι της Κυριακής στο Λονδίνο, όρμηξε στα πόδια του Άντι Ρόμπερτσον με τις τάπες ψηλά προς τον Σκωτσέζο φουλ μπακ των «κόκκινων», δίχως όμως ν' αποβληθεί από τον ρέφερι.

Αυτή η απόφαση εξόργισε άπαντες στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ο Γιούργκεν Κλοπ τα έβαλε με το τιμ των διαιτητών, ωστόσο, ο Χάρι Κέιν είχε απλά να πει: «Ήταν σκληρό τάκλιν, αλλά όχι και για κόκκινη, αφού βρήκα και τη μπάλα...».

🗣 "I thought it was a strong tackle but I won the ball."



Harry Kane defends his potential red card saying in the manner of the game you see strong tackles pic.twitter.com/sTig4wuQpT