Λιντς: Ποιος είδε τον Μπιέλσα και δεν τον φοβήθηκε... (vid)

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα μάλλον τα είπε όλα με το ύφος του, τη στιγμή που αποχωρούσαν οι παίκτες της Λιντς από τον αγωνιστικό χώρο του Etihad μετά το βαρύτατο 7-0 από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο... τρελο-επιστήμονας του ποδοσφαίρου, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, δεν βρίσκει τρόπο να διορθώσει όλα τα λάθη της Λιντς τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Τα «παγώνια» δεν θυμίζουν σε τίποτα την περσινή εξαιρετική ομάδα που ήταν fun-to-watch και τα παιχνίδια της ήταν πάντοτε γεμάτα γκολ και μεγάλες εναλλαγές.

Το 7-0 από τη Σίτι ήταν βραδιά... βαριά και ασήκωτη για τον κόουτς του συλλόγου που στο φινάλε και βλέποντας τους παίκτες του ν' αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ισοπεδωθεί, είχε ύφος και βλέμμα που θα έκανε τους ποδοσφαιριστές του να σκεφτούν τι θ' επακολουθούσε...

Marcelo Bielsa looked particularly stunned at full time as he waited for all his players to leave the pitch after their seven nil loss to Manchester City 👀 pic.twitter.com/f18ie0jsr8