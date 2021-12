Ρούντιγκερ: Το απαραίτητο «θηρίο» της άμυνας (vids)

Η Τσέλσι έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία ή θα φτάσει να κάνει ένα μεγάλο «έγκλημα», ανάλογα τι θα αποφασίσει για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ που φέτος βγάζει φέτος βγάζει άλλα ένστικτα στο γήπεδο...

Είναι στόπερ. Η δουλειά του δεν είναι να πατάει περιοχή σχεδόν σε κάθε φάση όταν η ομάδα του ψάχνει γκολ. Και φυσικά δεν περιμένει κανείς από εκείνον να κερδίσει δυο πέναλτι με αρκετή εξυπνάδα και σωστή τοποθέτηση, όπως συνέβη στη νίκη (3-2) της Τσέλσι επί της Λιντς.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ γι' ακόμα ένα παιχνίδι έδειξε στο χορτάρι – εκεί που είναι ο πραγματικός καθρέφτης των παικτών – γιατί αξίζει το μεγάλο συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του. Σε λίγες μέρες η Τσέλσι είτε θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί μια μεγάλη ευκαιρία, είτε να κάνει ένα μεγάλο «έγκλημα.

This guy man 😁 His energy is different 🔥 Love you @ToniRuediger 💙 pic.twitter.com/YybOS8r5EH

Αυτό που έκανε απέναντι στη Λιντς και αυτό που είχε κάνει και απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδεικνύει πως λειτουργεί τελείως διαφορετικά πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα παλέψει μέχρι το τέλος για να πάρει η ομάδα του αυτό που μπορεί, ειδικά σε περιπτώσεις που οι «μπλε» έχουν περιορίσει τον αντίπαλο στα καρέ του και απλά ψάχνουν τρόπο να βρουν τη χαραμάδα από την οποία η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα.

Στο ματς με τους «κόκκινους διαβόλους» είχε δοκάρι σε τρομερό σουτ από μακρινή απόσταση, κατέβαζε τη μπάλα δίχως φόβο παίρνοντας αρκετά μέτρα στο γήπεδο και φυσικά είχε την τεράστια χαμένη ευκαιρία στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ματς, με το πλασέ από το δεύτερο δοκάρι που έφυγε πολύ ψηλά.

Κόντρα στη Λιντς πατούσε περιοχή και εκμεταλλεύτηκε τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων του για να πέσει και να κερδίσει δυο πέναλτι, ώστε η Τσέλσι να πάρει μια τρομερά δύσκολη νίκη.

«Είναι τρελό αυτό που έχω κάνει στα τελευταία δυο ματς. Θέλω να βοηθάω την ομάδα μου και απλά σκέφτομαι πως είναι οκ να πάω μπροστά. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, απλά βγαίνω στην επίθεση για να συνεισφέρω» ανέφερε ο Ρούντιγκερ που τουλάχιστον στο παιχνίδι με τα «παγώνια» είδε τη σκέψη του να επιβραβεύεται, στέλνοντας τον Ζορζίνιο στην άσπρη βούλα.

Φέτος είναι πολύ διαφορετικός ποδοσφαιριστής από τα προηγούμενα χρόνια στα οποία βρίσκεται στην Τσέλσι. Άλλωστε, έβαλε την μπλε φανέλα το 2017 και η αλήθεια είναι πως τις περασμένες αγωνιστικές περιόδους δεν είχε τόσο μεγάλη συμβολή στην προσπάθεια της Τσέλσι να πετύχει τους στόχους της. Και φυσικά είχε φτάσει και μισό βήμα πριν διαβεί την πόρτα της εξόδου από το «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως παρέμεινε. Κι αφού συνέχισε στο λονδρέζικο κλαμπ, φαίνεται ότι ήρθε η στιγμή του.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ αποτελεί ένα πανάξιο βασικό στέλεχος στο κέντρο της άμυνας της Τσέλσι μαζί με τον Τιάγκο Σίλβα, ωστόσο, στα 28 του χρόνια και με την χρονιά που κάνει φέτος, δείχνει ότι μάλλον μπαίνει στο πικ των καλύτερων ποδοσφαιρικών του ετών. Με ωριμότητα, με πιο σωστή σκέψη στον αγωνιστικό χώρο, με πίστη στον εαυτό του, με δυναμισμό και με αυτοπεποίθηση για να μιλήσει για την ανάγκη της Τσέλσι να αποφεύγει τα εύκολα λάθη στην άμυνα, ο Γερμανός στόπερ είναι στα καλύτερά του. Κι όμως, σε λίγες μέρες θα μπορεί να μιλήσει με όποια ομάδα θέλει, ως ελεύθερος...

Ξεκινώντας από τη δύναμη, την σωστή εκμετάλλευση της εμπειρίας του από το ανώτερο επαγγελματικό και ανταγωνιστικό επίπεδο, την ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, τον τρόπο που βάζει τα πόδια του στη φωτιά και υψώνει τοίχο στους αντιπάλους του και φτάνοντας μέχρι και τις αντοχές του, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ φέτος είναι ο στόπερ που θα ήθελε κάθε ομάδα.

Και όσο για τις αντοχές, το βίντεο με το σπριντ που κάνει στο φινάλε για να τρέξει και να εμπλακεί στους καυγάδες με τους παίκτες της Λιντς, προκειμένου να υπερασπιστεί την ομάδα του και να μην επιτρέψει στους φιλοξενούμενους να κάνουν τέτοια πράγματα στο «σπίτι» του, τα λέει όλα.

Έχει την προσωπικότητα στην οποία ο Τόμας Τούχελ θα έπρεπε να επενδύσει για την Τσέλσι (και) των επόμενων ετών, έχει την «δίψα» για τις διακρίσεις και το κυνήγι τίτλων και τα λέει έξω από τα δόντια όταν θεωρεί πως η ομάδα του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε στο γήπεδο. Όπως ακριβώς συμβαίνει τον τελευταίο καιρό.

«Είναι τρομερά σημαντικός και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος του για την ομάδα μας» είπε ο Τόμας Τούχελ, όμως, όσα κυκλοφορούν για το συμβόλαιο των 400.000 λιρών εβδομαδιαίως που αξιώνει ο παίκτης, φαίνεται ότι έχουν κάνει την Τσέλσι να το σκέφτεται πολύ...

Προτάσεις, δεδομένα, θα υπάρξουν για τον Γερμανό και ειδικά από την Ισπανία όπου φέρονται να είναι οι περισσότεροι «μνηστήρες» του, με τα σενάρια να εμπλέκουν τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Και γι' αυτό οι «μπλε» σε λίγο καιρό θα πρέπει ν' αποφασίσουν αν θα τον κρατήσουν μαζί τους σε μια υπόθεση που φαντάζει ως ευκαιρία για εκείνους τώρα, ή θα τον αφήσουν και θ' αποδειχθεί ένα μεγάλο «έγκλημα».

Antonio Rudiger was heavily involved as Chelsea beat Leeds 💪



🗣️ "He didn't want to lose and we needed that" pic.twitter.com/ygseafU1uv