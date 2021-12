Μαρσιάλ: Δηλώνει επίσημα πως θέλει να φύγει από τη Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Άντονι Μαρσιάλ το πήρε απόφαση, ενημέρωσε τον εκπρόσωπό του κι αυτός δήλωσε δημόσια την πρόθεση φυγής του Γάλλου επιθετικού από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο.

Ο Μαρσιάλ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τον ρόλο που έχει στην ομάδα τη φετινή σεζόν και πλέον πήρε την απόφαση πως θα ήταν καλό για την καριέρα του να φύγει και να παίξει πολύ περισσότερο από τον Γενάρη και μετά.

Ο εκπρόσωπός του, Φιλίπ Λαμπολί, ανέφερε στο SkySports: «Η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή τον Ιανουάριο. Θέλει να παίζει. Θα μιλήσουμε με την ομάδα του σύντομα».

Φέτος, ο Γάλλος έχει ξεκινήσει μονάχα σε δυο παιχνίδια της Premier League και έχει πραγματοποιήσει άλλες πέντε εμφανίσεις με αλλαγή.

Στη Γιουνάιτεντ βρίσκεται από το 2015, όταν και μετακινήθηκε από τη Μονακό, ενώ, έχει ακόμα συμβόλαιο για 3,5 χρόνια.

