Κριστιάνο Ρονάλντο: Η πιο κινηματογραφική περιγραφή για γκολ του CR7 στο «Ολντ Τράφορντ» (vid)

Ο Πίτερ Ντρούρι έκανε πάλι το θαύμα του και η περιγραφή του για το πέναλτι με το οποίο ο Κριστιάνο την περασμένη Πέμπτη είχε σκοράρει για το 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, έγινε ό,τι πιο κινηματογραφικό έχει ακούσει κανείς για γκολ!

Ο Πίτερ Ντρούρι φημίζεται για τις λέξεις και το ύφος που χρησιμοποιεί σε καθοριστικές στιγμές σημαντικών αναμετρήσεων. Είναι εκείνος που έκανε λόγο για τον «Έλληνα Θεό» και τη Ρόμα που «αναγεννήθηκε από τις στάχτες της» στο 3-0 των «τζιαλορόσι» κόντρα στην Μπαρτσελόνα πριν μερικά χρόνια.

Τώρα, στο ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ» και με τον Κριστιάνο να έχει την ευκαιρία να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του από την άσπρη βούλα έχοντας ήδη φτάσει στα 800 γκολ καριέρας, η περιγραφή του δημοφιλή σπίκερ μαγεύει...

Peter Drury’s iconic commentary on Cristiano Ronaldo’s 801st goal against Arsenal. Both Drury and Ronaldo never miss.

pic.twitter.com/gglnPDJSoe