Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το «Όλντ Τράφορντ» τίμησε τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (pic)

Στο πρώτο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ» μετά την αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, οι οπαδοί τίμησαν τίμησαν τον Νορβηγό για τη προσφορά του στο σύλλογο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε την Άρσεναλ στο «Όλντ Τράφορντ» στο πρώτο παιχνίδι των «Κόκκινων Διαβόλων» μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Μπορεί τον τελευταίο καιρό να υπήρχε αναβρασμός για την πορεία της ομάδας του Νορβηγού τεχνικού, όμως οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν ξέχασαν τη συνολική προσφορά του Σόλσκιερ στο κλαμπ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με του «Κανονιάρηδες» οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ σήκωσαν ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν ο αριθμός 20, τον οποίο φορούσε ο Νορβηγός στις 12 σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας και ο αναγραμματισμός του ομόματος του με τη λέξη Legend (θρύλος).

Man United fans thank former manager Ole Gunnar Solskjær with a huge banner before their home game against Arsenal 💛🙏 pic.twitter.com/vP8PPoQSyC