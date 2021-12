Καβάνι: Θέλει να φύγει από την Γιουνάιτεντ και να ενταχθεί το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα

Ο Έντινσον Καβάνι φέρεται να έχει ενημερώσει τους διοικούντες την Γιουνάιτεντ ότι επιθυμία του είναι να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «Times», οι Καταλανοί έχουν στην κορυφή της λίστας τους, τον Έντινσον Καβάνι, για τον οποίο είχαν ενδιαφερθεί και το περασμένο καλοκαίρι.

Φέτος και ειδικά μετά την έλευση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο 34χρονος Ουρουγουανός στράικερ ο οποίος μετράει μόλις οκτώ συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα γκολ, δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα των «κόκκινων διαβόλων».

Από την πλευρά του, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, δεν έχει σκοπό να συνεχίσει στο «Όλντ Τράφορντ» μετά το καλοκαίρι, καθώς επιθυμία του είναι αποχωρήσει προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, ο Καβάνι θεωρεί πως μπορεί να προσφέρει ακόμα δύο χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου κι έχει ζητήσει ήδη από τον ατζέντη του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φτάσει σε συμφωνία με τους Καταλανούς, ενόψει το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

The Manchester United striker Edinson Cavani wants to join Barcelona next summer, with his contract expiring at the end of the season.



Injury and new arrivals have meant that the Uruguayan has scored just once in eight games this season https://t.co/LOyIYJLdhm