Νόριτς: Mε Τζόλη βασικό κόντρα στη Νιούκαστλ

Ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα της Νόριτς, καθώς θα ξεκινήσει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ.

Τη πρώτη του συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα της Νόριτς επί ημερών Ντιν Σμιθ θα καταγράψει ο Χρήστος Τζόλης στην αποψινή (30/11, 21:30) αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ στο «St. James Park». O πρώην ακραίος επιθετικός του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής στο 4-2-3-1 των «Καναρινιών».

Ο Τζόλης φαίνεται πως έχει... κερδίσει τον Ντιν Σμιθ καθώς έχει αγωνιστεί και στα τρία παιχνίδια της Νόριτς επί των ημερών του. Από την άλλη πλευρά στον πάγκο θα παραμείνει για ακόμα ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Two changes as Lukas Rupp and Christos Tzolis come into the starting XI. Milot misses out with a groin injury. Todd out with a COVID-related issue.#NCFC | #NEWNOR pic.twitter.com/xbQh9xW2gk