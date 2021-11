Ράνγκνικ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οριστική συμφωνία με Λοκομοτίβ

Γιουνάιτεντ και Λοκομοτίβ Μόσχας βρήκαν τη «χρυσή» τομή όπως αναφέρει το «Sky Sports» και ο Ραλφ Ράνγκνικ θα γίνει κάτοικος Μάντσεστερ, αναλαμβάνοντας ως υπηρεσιακός μέχρι το τέλος της σεζόν και σε συμβουλευτικό ρόλο για τα επόμενα δύο χρόνια, κατόπιν επιθυμίας του Εντ Γούντγουορντ.

Τα εμπόδια του τριετούς συμβολαίου που είχε σε ισχύ ο Ραλφ Ράνγκνικ στην Λοκομοτίβ Μόσχας ξεπεράστηκαν και πλέον, ο Γερμανός τεχνικός φτιάχνει βαλίτσες για Μάντσεστερ, καθώς αναμένεται να γίνει ο νέος τεχνικός της Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με το «Sky Sports», οι Κόκκινοι Διάβολοι μετά τη συμφωνία που σύναψαν με τον 63χρονο Γερμανό την Πέμπτη (25/11), έδωσαν τα «χέρια» και με τον ρωσικό σύλλογο και το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση του deal είναι οι υπογραφές, κάτι που θα συμβεί φαινομενικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Έτσι, ο πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου κι επικοινωνιών της «Λόκο» κι άλλοτε τεχνικός των Χόφενχαϊμ, Λειψίας, Σάλκε θα διαδεχθεί τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ως υπηρεσιακός μέχρι το τέλος της περιόδου και στη συνέχεια θα αναλάβει ρόλο συμβούλου για δύο χρόνια, όπου ανάμεσα στα πρώτα του καθήκοντα θα είναι και η εύρεση του μόνιμου τεχνικού που θα ηγηθεί της επόμενης μέρας στους Κόκκινους Διαβόλους.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του αγγλικού Μέσου, ο απερχόμενος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Εντ Γούντγουορντ ήταν εκείνος που πίεσε για να τεθεί ο όρος της διετίας σε συμβουλευτικό ρόλο στο συμβόλαιο του Ράνγκνικ, ώστε ο τελευταίος να παραμείνει σε στρατηγικό πόστο και να ενισχύσει το κλαμπ με την εμπειρία του.

BREAKING



Manchester United have reached an agreement in principle with Lokomotiv Moscow for Ralf Rangnick



The deal comes with a further 2 year consultancy role



Ed Woodward pushed for the additional 2 years given Rangnick‘s level of expertise pic.twitter.com/TZF9Y6JWGP