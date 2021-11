Νόριτς: Ο Ντιν Σμιθ άφησε στον πάγκο Γιαννούλη - Τζόλη στο ντεμπούτο του

O Ντιν Σμιθ κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Νόριτς στον αγώνα με τη Σαουθάμπτον (20/11, 17:00) και αποφάσισε να αφήσει στον πάγκο τόσο τον Δημήτρη Γιαννούλη όσο και τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Ντιν Σμιθ διαδέχθηκε τον Ντάνιελ Φάρκε στην τεχνική ηγεσία της Νόριτς και σήμερα (20/11, 17:00) κάνει ντεμπούτο στο «Κάροου Ρόουντ», αντιμετωπίζοντας τη Σαουθάμπτον.

Ο Άγγλος τεχνικός ανακοίνωσε την πρώτη του ενδεκάδα στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Δημήτρης Γιαννούλης όσο και ο Χρήστος Τζόλης. Αμφότεροι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές βρίσκονται στον πάγκο και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

H πρώτη ενδεκάδα του Ντιν Σμιθ ως τεχνικός της Νόριτς:

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Dean Smith makes three changes

▪️ Hanley, Gilmour and Cantwell start

▪️ City to play in 4-3-3 formation#NCFC | #NORSOU pic.twitter.com/ts7Vtr2p3q